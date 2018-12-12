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Adanaspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Adanaspor, Spor Toto 1.

Lig'in 16. haftasında pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Eskşehirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Gençlik Stadı'nda, teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetimindeki antrenman saat 15.30'da core çalışmasıyla başladı. Dar alanda yapılan pas organizasyonları ve yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.


Turuncu-beyazlılarda Kenan Karışık, Abdukadir Özdemir ve Göksu Alhas antrenmana sakatlığı sebebiyle katılmadı.


Adanaspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını 13 Aralık Perşembe günü Gençlik Stadı'nda yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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