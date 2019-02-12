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Adanaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto 1.

Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü İstanbulspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.


Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.


Antrenmana sakatlığı bulunan Goran Karacic ve Abdulkadir Özdemir katılmadı. Turuncu-beyazlılar, İstanbulspor maçı hazırlıklarını 13 Şubat Çarşamba günü Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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