Adanaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü İstanbulspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.

Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenmana sakatlığı bulunan Goran Karacic ve Abdulkadir Özdemir katılmadı. Turuncu-beyazlılar, İstanbulspor maçı hazırlıklarını 13 Şubat Çarşamba günü Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.