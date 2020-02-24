İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adanaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

TFF 1.

Lig'in 24. haftasında 26 Şubat Çarşamba günü saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.


Antrenman serbest yapılan koşu çalışmasıyla başladı. Daha sonra ayak tenisi oynayan turuncu-beyazlı ekip antrenmanı dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.


Adanaspor, Cesar Grup Ümraniyespor maçı hazırlıklarını salı günü Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.