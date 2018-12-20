Adanaspor'dan gollü prova

Turuncu-beyazlılar, mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Adanaspor, Gençlik Stadı'nda Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde Adana Yüksel Gençlik Spor Kulübü ile antrenman maçı yaptı. 30'ar dakikadan iki devre oynanan antrenman maçını Adanaspor, 3-1 kazandı.

Antrenmana, sakatlıkları süren Kenan Karışık, Digao, Ahmet Dereli, Abdulkadir Özdemir ve Göksu Alhas katılmadı.

Turuncu-beyazlılar, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını 21 Aralık Cuma günü Gençlik Stadı'nda yapacağı antrenmanla sürdürecek.