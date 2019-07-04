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Adanasporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon hazırlıklarını 7 gün boyunca Adana’da sürdüren Adanaspor, özel bir hastanede futbolcuları sağlık kontrolünden geçirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını 7 gün boyunca Adana'da sürdüren Adanaspor, özel bir hastanede futbolcuları sağlık kontrolünden geçirdi.


Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adanaspor, sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalıştı. Teknik Direktör Eyüp Arın ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular kuvvet ve dayanıklılık hareketlerinden oluşan ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren bir çalışma yaptı.


Turuncu-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarını saat 17.30'da Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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