Adana'ya 10,5 milyarlık 471 proje

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 2019 yılında Adana'ya kazandırılacak 471 projenin toplam tutarının 10 milyar 533 milyon lira olduğunu, Nisan dönemi itibariyle 3 milyar 318 milyon lira harcama yapıldığını söyledi.

Adana İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı ikinci dönem toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi. İlçe kaymakamları, bölge müdürleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kente yapılan ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili projeler değerlendirildi.

Vali Demirtaş, yatırım programında yer alan projelerin öngörülen sürelerde tamamlanması için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdindeki gerekli işbirliğinin sağlanmasının yanı sıra koordineli çalışılmasının da büyük önem arz ettiğine dikkat çekti.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan raporlar doğrultusunda projeler hakkında bilgi veren Vali Demirtaş, “2019 yılında ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 471 proje uygulanmaktadır. Bu projelerden 82'si tamamlanmış olup, 293 proje devam etmekte, 59 proje ihale aşamasında ve 37 projede etüt aşamasındadır. Bu projelerin toplam tutarı 10 milyar 533 milyon lira olup, 2019 yılı Nisan dönemi itibariyle 3 milyar 318 milyon lira harcama yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Yatırım programında yer alan projelerin gerçekleştirilme oranları, maliyet ve ödenek tablosunun değerlendirilmesi, yatırımcı kurum ve kuruluşlarca yürütülen projelerde gelinen aşamanın analiz edilmesi, hedeflere ilişkin sunumlarla süren toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini dile getirmesiyle son buldu.