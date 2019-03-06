İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'ya 30 taksici kulübesi

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan taksi kulübelerinin açılışı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü’nün katılımıyla gerçekleştirildiTürkmenbaşı’nda Başkan Sözlü’yü taksileriyle karşılayan esnaf konvoy halinde Başkan Sözlü’ye açılışın yapılacağı tören alanına kadar eşlik etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan taksi kulübelerinin açılışı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü'nün katılımıyla gerçekleştirildi


Türkmenbaşı'nda Başkan Sözlü'yü taksileriyle karşılayan esnaf konvoy halinde Başkan Sözlü'ye açılışın yapılacağı tören alanına kadar eşlik etti. Açılış töreninde konuşan Başkan Sözlü, Adana'da ulaşım alt yapısının tamamlanması için çalışmalarını hızla sürdürdüğünü ifade ederken, Adana'da kolektif ruhun hakim olduğunu, esnafa rağmen değil esnafla birlikte hareket ettiklerini belirtti.


Başkan Sözlü'nün konuşmalarının ardından kulübelerin açılış kurdelesi kesildi. Böylelikle Adana'ya iki taksi kulübesi kazandırılmış oldu.


Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu ay 15, Nisan ayı içerisinde de 15 taksi kulübesi taksici esnafının hizmetine sunulacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.