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Adana'ya 350 kişilik kız öğrenci yurdu yapılıyor

Adana’da Türkiye Diyanet Vakfı Adana Şubesi ve İl Müftülüğü iş birliğiyle 350 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu yaptırılıyor.

Adana'da Türkiye Diyanet Vakfı Adana Şubesi ve İl Müftülüğü iş birliğiyle 350 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu yaptırılıyor.


Vali Mahmut Demirtaş, Türkiye Diyanet Vakfı Adana Şubesi ve İl Müftülüğü iş birliğiyle yaptırılan ‘‘Türkiye Diyanet Vakfı Adana Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu''nun inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Vali Demirtaş, PTT Evleri Mahallesinde inşa edilen 350 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu binasının tüm bölümleri, odaları, ısıtma sistemi, çevre düzenlemesiyle ilgili yetkililerden detaylı bilgiler aldı.


Eksikliklerin kısa sürede tamamlanması için yapılacak çalışmaların takipçisi olacaklarını ifade eden Vali Demirtaş, yurdun yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

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