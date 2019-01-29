Adana'ya asansörlü-yürüyen merdivenli üstgeçit

Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde 9 ayrı noktada planlanan konforlu ve güvenli yaya üstgeçitler, toplam 21 milyon lira bedelle ihale edildi. Asansörlü-yürüyen merdivenli üstgeçitlerden ilk 3'ünün inşaatına Turgut Özal Bulvarı Ramazanoğlu Cami önü ve Gökkuşağı kavşağı ile Öğretmenler Bulvarı Bahçeşehir Koleji önünde başlandı.

Engelsiz kent Adana'ya adım adım

Yaya ve taşıt trafiğinin güvenliğini sürekli hale getirmeyi, engelli vatandaşların kent yaşamına engelsiz katılımını sağlamayı hedefleyen proje, vatandaş talepleri, resmi kurumların görüş ve önerileri, geçmiş yıllarda meydana gelen kazalarının istatistiki verileri ile Adana Büyükşehir Belediyesi'nin teknik birimlerinin yaptığı incelemeler sonucu olgunlaştı. Öngörülen kriterlere göre yapılan değerlendirme sonunda Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerindeki ana arterlerde 9 ayrı nokta seçildi.

Modern üstgeçitler nerelerde yapılacak?

Güvenli ve modern ulaşım imkanı sunacak asansörlü-yürüyen merdivenli üst geçitler şu noktalarda yapılacak:

“Turgut Özal Bulvarı (Ramazanoğlu Camii Önü), Turgut Özal Bulvarı (Gökkuşağı Kavşağı Civarı), Öğretmenler Bulvarı (Bahçeşehir Koleji Civarı), Kozan Yolu (Batıkent Tıp Merkezi Önü), Yeni Valilik Civarı, Adana Anadolu Lisesi Civarı, Dr. Sadık Ahmet Bulvarı (Seyhan İlköğretim Okulu Civarı), Fuzuli Caddesi, (Çukomed Civarı), Hacı Sabancı Bulvarı, (Optimum AVM Civarı)”