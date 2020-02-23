İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'ya Geri Gönderme Merkezi yapılıyor

Adana’da yapımı devam eden Geri Gönderme Merkezi inşaatının yüzde 40’ının tamamlandığı bildirildi.

Adana'da yapımı devam eden Geri Gönderme Merkezi inşaatının yüzde 40'ının tamamlandığı bildirildi.


Vali Mahmut Demirtaş, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Adana'da yapım çalışmaları devam eden Geri Gönderme Merkezinin inşaat alanında incelemelerde bulundu.


Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesinde 10 bin metrekare arsa içerisinde yapımına başlanan ve bugün itibariyle yüzde 40'ı tamamlanan Geri Gönderme Merkezinde gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, “Spor, sağlık ve sosyal tesisleri, yemekhaneler, özel bakım odalarıyla toplamda 9 blok olan merkezimizin tamamlanması için çalışmalarımız devam etmektedir. İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz bünyesindeki Geri Gönderme Merkezimizi önümüzdeki sene faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Burada 400 kişiye hizmet verilebilecek" dedi.


İnceleme ziyaretine İl Göç İdaresi Müdürü Velican Doğru da katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.