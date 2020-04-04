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Adana'ya giriş çıkışlar kapatıldı

Adana’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda saat 00.

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda saat 00.00 itibariyle şehre giriş-çıkış polis ekiplerince kapatıldı.


Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tarsus- Adana Gaziantep (TAG) otoyolunda saat 00.00 itibariyle gişeleri kapattı. Yeni koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında geçici süre Adana'da ikameti olmayanlara giriş çıkış kapatıldı.


Polis ekipleri, şehre girmek isteyen sürücülerin ikametleri ile seyahat izin belgelerine baktı. İkametleri Adana olan sürücülere geçiş izni verildi. İkamet adresleri Adana olmayan ve seyahat izni bulunmayan sürücüler otoyoldan geldikleri yere doğru geri gönderildi.


Öte yandan, kamyonet ve TIR'ların geçişine izin verildi.

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