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Adana'ya kargo ile patlayıcı ve yanıcı madde taşıyan 2 şahıs yakalandı

Diyarbakır’dan Adana’ya kargo ile gönderilen çok sayıda havai fişek ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Diyarbakır'dan Adana'ya kargo ile gönderilen çok sayıda havai fişek ve patlayıcı madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan kargo ile gönderilen çok sayıda havai fişek ve patlayıcı maddenin Adana'ya gönderildiği bilgisi aldı. Bunun üzerine gerekli tedbirleri alan polis, iki kargo şubesinde toplam 99 koliye el koydu.


Kolilerden toplamda 3 bin 776 adet havai fişek, 12 bin 960 adet volkan, 480 adet kırmızı meşale ile 9 bin 72 pasta maytabı ele geçirildi. 'Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan işlem yapılan 2 şahıs gözaltına alındı.


Şahıslar savcılıkça serbest bırakıldı.

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