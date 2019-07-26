Adana'ya şehit ateşi düştü

Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınır bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız'ın Adana'daki baba ocağına ateş düştü.

Çukurca'nın Maydan Tepe Bölgesine bölücü terör örgütü tarafından açılan roketli taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız'ın (27), merkez Çukurova ilçesine bağlı Bozcalar Mahallesindeki ailesine acı haber verildi. Şehidin merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesindeki baba ocağına da Türk bayrağı asıldı.

Nişanlı olduğu öğrenilen şehidin cenazesi, 27 Temmuz Cumartesi günü Sabancı Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak namazın ardından Bozcalar Mahallesi Mezarlığına defnedilecek.