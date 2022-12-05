Adana'ya şehit ateşi düştü

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman’ın Adana’daki ailesine acı haber ulaştı.
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın Adana'daki ailesine acı haber ulaştı.
Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-Kilit Harekatı'nda bölücü terör örgütü PKK'nın EYP patlatması sonucu Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman (41) şehit düştü. Şehidin Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki evine gelen askeri yetkililer, acı haberi eşine verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, şehadet haberini duyan yakınları taziyeye geldi.
Acı haberin şehidin Adana'nın Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi'ndeki babaevine de ulaştığı öğrenildi.