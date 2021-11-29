Adana'ya yapılacak Millet Bahçesi'nin projesi ortaya çıktı

Adana'da yapılacak Millet Bahçesi'nin projesi ortaya çıktı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Yıkılan Adana Stadyumu'nun yerine Adana'mıza yakışır bir Millet Bahçesi inşa etmek üzere ilk adım atılıyor” dedi.

Adana'da 83 yıllık 5 Ocak Fatih Terim Stadı yıkıldı. Yerine Millet Bahçesi yapılacak olan alanın projesi de ortaya çıktı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, projeyi sosyal medya hesabından paylaştı. İçerisinde 3 bin 550 metre yürüyüş yolu, 942 metre bisiklet yolu ve birçok sosyal alanın olacağı proje vatandaşlar tarafından beğenildi.

Ömer Çelik, projenin fotoğraflarını paylaşarak şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güzel Adana'mıza verdiği ve tüm Adanalı hemşehrilerimize verdiği müjdeler her zaman olduğu gibi hayata geçiyor. Yıkılan Adana Stadyumu'nun yerine Adana'mıza yakışır bir Millet Bahçesi inşa etmek üzere ilk adım atılıyor. Adana Millet Bahçesi'nde 3 bin 550 metre yürüyüş yolu, 942,30 metre bisiklet yolu olacak. Alana meyve bahçesi, yansıma havuzu, çocuk oyun alanı ve Türk bahçesi yapılacak. 849 metrekare büyüklüğünde bir millet kıraathanesi olacak. Adana'mıza hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızla.”