Adana'ya yeni huzurevi

Vali Demirtaş, geçici teslimi yapılan Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatında incelemelerde bulunup, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç'tan bilgi aldı.

Mevcut huzurevinin yanındaki alanda 150 kişi kapasiteli olarak inşa edilen huzurevinin Adana'ya kazandırılmasından dolayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ile emeği geçenlere teşekkür etti.

İncelemeleri sırasında, huzurevine adı verilen Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Demirtaş, Adana Valiliği olarak, sosyal konularda tespit edilen eksiklikleri tamamlamak için gerekli çabayı göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Yaşlıları ziyaret

Vali Mahmut Demirtaş, Huzurevi'ndeki yaşlıları da ziyaret etti.

Tek tek ellerini sıktığı yaşlıların hal ve hatırlarının yanı sıra bir taleplerinin olup olmadığını soran Vali Demirtaş, yaşlıların, engellilerin ve yardıma muhtaç olan tüm vatandaşların daima yanlarında olacaklarını vurguladı.