ADD Başkanlığına Kayadan yeniden seçildi

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirilen genel kurula tek liste ile gidildi. İsa Kayadan'ın yeniden aday olduğu yönetim kurulunda, Volkan Hüseyin Ertem, Semih Dizidar, Gülay Küçükdere, Seval Yıldırım Yıldız, Meral Doğan ve Çetin Batmaz görev aldı.

ADD Adana Şubesi yönetim kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaptı ve İsa Kayadan yeniden başkanlığa seçildi. Volkan Hüseyin Ertem 2. Başkan, Semih Dizidar Yazman, Gülay Küçükdere Sayman oldu. Seval Yıldırım Yıldız, Meral Doğan ve Çetin Batmaz ise yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.