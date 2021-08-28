Adına şirket açtığını öne sürdüğü arkadaşını öldürdü

Adana'da parkta bir kişiyi bıçakla öldürüp kaçarken toplu taşıma aracında yakalanan zanlı, öldürdüğü arkadaşının kendi adına şirket kurduğunu bu nedenle sürekli borç geldiğini ileri sürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, 26 Ağustos'ta Çukurova ilçesindeki çocuk parkının yanında meydana geldi. Seyyar bisiklet tamirciliği yapan Nuri Erke (60) ile kimliği belirsiz bir kişi tartıştı. Zanlı Erke'yi bıçaklayarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti. Bunun üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Cinayet dedektifleri yaptıkları çalışmada zanlının toplu taşıma aracına binerek uzaklaştığını söyledi. Polis güzergahta önlem alarak gelen bütün toplu taşıma araçlarını durdu. Zanlı durdurulan bir toplu taşıma aracında yakalandı. İsminin Mehmet K. (56) olduğu öğrenilen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyette sorguya alınan zanlının, Erke'nin kendi adına daha önceden şirket açtığını, maliyeden kendi adına 60 bin lira borç kağıdı geldiğini öne sürdü. Olay günü konuşmak için Erke'nin yanına gittiğini ancak Erke'nin kendisine hakaret edince cebinde taşıdığı bıçakla Erke'yi bıçaklayarak kaçtığını kabul etti. Cinayeti işlediği için pişman olduğunu söyleyen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.