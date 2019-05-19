Adliye çalışanlarının 25'inci yıl gururu

Adana Adliyesi'nde 25 yılını dolduran ve emekliye ayrılan yargı çalışanlarına, düzenlenen törenle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından imzalanan tebrik belgeleri verildi.

Adliye konferans salonunda Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği törende, meslekte 25 yılını dolduran toplam 89 yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir ve memur ile emekliye ayrılan 10 yargı çalışanı büyük gurur yaşadı. Törende Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzaladığı tebrik belgeleri, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Musa Ünel ve Atilla Rahimi tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül, kendisinin de meslekte 25'inci yılı olduğu için duygulandığını belirterek, “Bu jenerasyon kendi işini bitirip ‘Komşu adliyede, diğer mahkemede iş yok mu?' diyen jenerasyon. Şu an 3-4 katiple yapılan işi, bu jenerasyon 1 katiple fazlasıyla yürütüyordu. Yokluk yıllarının kahrını, cefasını siz çektiniz. Buradaki işi bitirip karşı mahkemeden iş getirecek kadar çalışkan bir jenerasyon olduğunuz için, bugüne kadar yaptığınız çalışmalardan dolayı devlete millete hakkınızı helal edin. Çünkü sizlerin hakları ödenmez. Bu güzel kodları, çalışkanlığı ve iş disiplinini hep beraber yeni jenerasyona da aşılamaya çalışalım” dedi.

Komisyon Başkanı Çolak da, mesleğe stajyer olarak Adana Adliyesi'nde başladığını belirterek, “Adana Adliyesinde 1997'de staj yapmıştım. Üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen gerek yazı işleri müdürleri, gerek katip gerek mübaşirlerimizde aynı samimiyeti ve sıcaklığı yine görüyorum. Adliyemize, devlete verdiğiniz emeklerden dolayı hepinize teşekkür ediyor ve sizleri tebrik ediyorum” diye konuştu.