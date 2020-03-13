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Adliye personeline koronavirüsten korunma yolları anlatıldı

Adana Adliyesi çalışanlarına, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüsten korunmak için alınabilecek önleyici tedbirler anlatıldı.

Adana Adliyesi çalışanlarına, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüsten korunmak için alınabilecek önleyici tedbirler anlatıldı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosunca Adliye Konferans Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında çalışanlar, ülkemizde de ilk vakası tespit edilen yeni tip koronavirüs hakkında uzman hekim tarafından bilgilendirildi.


Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, dünyada binlerce kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün, ülkemize diğer ülkelere göre biraz geç geldiğini, bunun bir avantaj olduğunu belirtti. Yurdagül, “Adliye, her gün çok sayıda insanın gelip gittiği bir yer. Dolayısıyla hijyen kurallarına riayet büyük önem arz ediyor. Elimizden gelen tüm çabayı sarf ederek salgına karşı önlem alalım. Konuyu dikkatle takip edelim. Çünkü insan sağlığı her şeyden önemlidir” dedi.



Hijyen kurallarına dikkat


İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Canan Demir de, virüsten korunmanın en önemli ve en basit yolunun hijyen kurallarına dikkat etmekten geçtiğini vurguladı. Yeni tip koronavirüsün, solunum yolu enfeksiyonuna yol açan bir virüs olduğunun altını çizen Dr. Canan Demir, hasta kişilerin öksürme ve hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla bulaştığını kaydetti.


Yeni tip koronavirüsün en çok karşılaşılan belirtilerinin ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı olduğunu dile getiren Demir, şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gerçekleşebildiğini ifade etti.


Demir, virüsten korunmak için neler yapılması gerektiği hakkında da şu bilgileri verdi:


“Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır. Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır. Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır. El hijyenine önem verilmeli, eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalıdır. Kapalı alanlar sık sık havalandırılmalı, bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen gösterilmelidir.”


Tanı konma ve tedavi süreciyle ilgili de bilgilerin verildiği toplantı sonunda, katılımcılara önleyici tedbirlerle ilgili detayların anlatıldığı broşürler dağıtıldı.

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