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Adliyedeki silahlı kavganın şüphelisi yakalandı

Adana’da 1’i çocuk 3 kişinin silahla, 3 kişinin de çıkan arbede sonucu yaralandığı olayın şüphelilerinden biri yakalandı.

Adana'da 1'i çocuk 3 kişinin silahla, 3 kişinin de çıkan arbede sonucu yaralandığı olayın şüphelilerinden biri yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay 10.30 sıralarında Adana Adliye binası B kapısı önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir duruşma için adliyeye gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan A.G., belinden çıkarttığı silah ile rastgele ateş açıp olay yerinden kaçtı. Olayda bir kız çocuğu ayağından, 1 kişi göğsünden, 1 kişi de bacağından yaralandı. 2 erkek çocuğu ve bir kişi ise çıkan arbedede hafif şekilde yaralandı. Çocukları yaralanan A.K. isimli baba ise fenalaşarak bayıldı.


İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları sedyeyle ambulansa aldıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Olay yerinden kaçan A.G. ise kısa sürede kaçtığı ara sokaklarda yakalandı.


Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 1 kişinin yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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