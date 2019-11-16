Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla Adnan Menderes Bulvarı'nda dikey bahçe çalışması yaptı.

Adana'nın mesire yeri, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Sahil Yolu'nun bir bölümünde yapılan dikey bahçe çalışmasında 15 bin 480 adet bitki kullanıldı. Dikey bahçe çalışmasında kullanılan bitkilerin büyük çoğunluğu Adana Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlıklarında yetiştirildi. Benjamin, begonya ve sarı sedum bitkilerinin yer aldığı çalışmada kurumuş ağaç ve dalları da kullanıldı. Çalışmayı görsel açıdan daha etkileyici hale getirmesi amacıyla ahşaptan yapılmış kelebek figürleri de kullanıldı. Sahil Yolu'na farklı bir çehre kazandıran dikey bahçe çalışması vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı.