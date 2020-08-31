ADSOD Başkanı Şirin: "Sokak düğünlerindeki kuralsızlık sektöre mal edildi"

İstanbul, İzmir, Kayseri ve Diyarbakır'dan gelen düğün salonu işletmecileri Adana'da ADSOD yöneticileriyle bir araya geldi. Düğün salonu işletmecileri son genelgeyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak birlikte hareket etme kararı aldı.

ADSOD Başkanı Ayhan Şirin, toplantıda, 25 Ağustos 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ek genelge ile Adana, Kayseri, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere 14 ildeki düğün salonlarına kına, sünnet düğünü, nişan törenlerinin kaldırılması, düğün sürelerinin 1 saate indirilmiş olması ve pistlere masa koyularak oyunların tamamen kaldırılması gibi kısıtlamalar getirildiğini anımsattı.

Normalleşme sürecinde açıldıkları tarih olan 1 Temmuz'dan itibaren bütün önlemleri harfiyen yerine getirip yapılan denetlemelerde hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade eden Şirin şöyle devam etti:

"Bütün aldığımız önlemlere, yapılan sıkı denetimlere rağmen gerek sosyal medyada gerekse ulusal basında Covid - 19 virüsünün yayılma hızının sadece düğün törenlerinden kaynaklandığının lanse edilmesini şaşkınlıkla izledik. Bizler hem insana duyduğumuz saygıdan, hem insan sağlığına verdiğimiz önemden, hem de kendi ailemiz, personelimiz ve davetlilerimizin sağlığı açısından önlem kriterlerini en üst seviyede tutmuşken sokak düğünlerine denetleme yapılmayıp korsan düğün ve etkinliklerin kuralsızlığı maalesef tüm sektörümüze mal edilmiştir."

Vaka sayılarındaki artışları endişeyle takip ettiklerini belirten Şirin, "Yetkililerimizden öncelikli beklentimiz sokak düğünlerinin engellenmesidir. Buna ek olarak ya bu illerimizde 10-15 gün gibi belirli bir süre ile daha geniş çaplı bir kısıtlama yapılıp hızla vaka sayılarının düşüp normalleşmeye devam edilmesi ya da bu kısıtlamalarda düzenleme yapılıp biraz daha yumuşatılmasıdır. Aksi takdirde işletmelerimizin birçoğu ekonomik olarak çok fazla zarar görecektir. Eğer bir yumuşatma olmayacaksa ya da bu kısıtlamalar belirsiz süreli uzun vadeye yayılacaksa devletimizden kaparo iadeleri, kira personel ve işletme giderleri, bekleyen kredi ve çek ödemelerimiz için destek bekliyoruz" diye konuştu.