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ADT Müdürü Sevinç Gediktaş, "Yılın Tiyatro Kadını" seçildi

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT) Müdürü Sevinç Gediktaş, Yılın Tiyatro Kadını Ödülü’ne layık görüldü.

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT) Müdürü Sevinç Gediktaş, Yılın Tiyatro Kadını Ödülü'ne layık görüldü. Gediktaş, 26 Kasım'da İstanbul Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törende ödülünü alacak.


Tiyatro Gazetesi 5. Anadolu Tiyatro Ödülleri, Türkiye'de kadınlarla ilgili yaşanan olaylara dikkat çekmek amacıyla bu yıl pozitif ayrımcılık yapılarak tüm kategorilerde kadın sanatçılara veriliyor.


Bu kapsamda Adana'da ortaya koyduğu performans ve Uluslararası Adana Tiyatro Festivali Genel Sanat Yönetmenliğini başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi dolayısıyla “Yılın Tiyatro Kadını Ödülü” Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sevinç Gediktaş'a verilecek.


5. Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu'nun ödül sahiplerini kadın adaylar olarak belirlediği tema kapsamında, Devlet Tiyatroları Projesi olan “12 Kadın Oyun yazarı - 12 Kadın Yönetmen girişimi olarak değerlendirildi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un göreve gelir gelmez başlattığı bu proje, Yılın En İyi Projesi olarak ödüllendirildi.

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