ADT, "Yolcular" ile perde açtı

İlk gösterimini 13 Aralık Perşembe günü gerçekleştiren “Yolcular” adlı oyunun galası Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Adalet Komisyon Başkanı Mehmet Ali Çolak, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve seyircilerin katılımı ile yapıldı.

Oyun öncesinde, Adana Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 11. sınıf öğrencisi olan görme engelli Burak Bozteke ve Yolcular oyununun müzik tasarımcısı Berna Uğurlar misafirleri mini bir konserle karşıladılar.

Sam Bobrick'in yazdığı, A.Sinan Pekinton'un sahneye koyduğu oyun izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

8 episoddan oluşan ve kara komedi türündeki oyunun dekor tasarımı Hakan Dündar'a, kostüm tasarımı Ceren Karahan'a, ışık tasarımı Zeynel Işık'a, müzikleri ise Berna Tülay Uğurlar'a ait.

Yolcular adlı oyunda N. Fırat Demirağ, N. Efe Ünsal, Sevinç Gediktaş, Mazlum Taşkıran, Gizem Göbenli ve Gönül Dilmen rol alıyor.