AFAD 13 Kare Fotoğraf Günleri sona erdi

Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği'nce (AFAD) açılan 13 Kare Fotoğraf Günleri sona erdi.

Kapadokya bölgesine fotoğraf gezisine giderken 23 yıl önce Pozantı yakınlarında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 13 AFAD üyesi fotoğrafseverin anısına 26 Kasım-1 Aralık 2018 tarihleri arasında"13 Kare Fotoğraf Günleri" adı altında etkinlik haftası düzenledi.

Çeşitli fotoğrafçıların gösterilerinin yapıldığı etkinlik haftası AFAD üyelerinin fotoğraflarından oluşan "Yol Öyküleri" karma fotoğraf sergisi etkinliği ile ABD Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez'in de katılımıyla fotoğraf günleri etkinliklerinin finalini gerçekleştirdi.

AFAD Başkanı Sefa Aydoğan, "1 haftadır devam eden 13 Kare Fotoğraf Günleri etkinliklerimize gösterileri ve fotoğraflarıyla katılan, bu faaliyetlerimizde bizleri yalnız bırakmayan üyelerimize ve misafirlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.