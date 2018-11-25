AFAD 177. Dönem Sergisi açıldı

Kısa adı AFAD olan Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği 40 yıldır açtığı temel fotoğraf atölyeleri kapsamında 177'nci fotoğraf sergisini izleyicisiyle buluştu.

Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği'nin merkezinde açılan ve 1 Aralık Cumartesi gününe kadar gezilebilecek fotoğraf sergisinde 15 fotoğrafçının toplamda 30 eseri yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan AFAD Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Aydoğan, “22 Eylül 2018'de başlayan fotoğraf serüveninin ilk aşaması, bugün bu sergi ile sona eriyor. Adana fotoğrafına önemli katkılar sunacağını düşündüğüm bu grubu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.