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AFAD bölgesel iftar yemeği Adana'da düzenlendi

Adana’da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bölgesel iftar yemeği düzenlendi.

Adana'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bölgesel iftar yemeği düzenlendi.


Adana'da AFAD ev sahipliği yaptığı bölgesel iftar programına, AFAD Başkanlığı, Mersin, Hatay, Antalya ve Kahramanmaraş AFAD ekiplerini misafir etti. Bir lokantada düzenlenen iftar programına, Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, AFAD daire başkanları; Sadi Ergin, Dr. Murat Nurlu, İrfan Keskin, AFAD Adana İl Müdürü Gültekin Genç ile çok sayıda AFAD çalışanı katıldı. Ezanın okumasının ardından oruçlar açıldı ardından çalışanlar ile AFAD yetkililer yıl içerisinde çalışmalarını kendi içlerinde değerlendirmesini yaptı.

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