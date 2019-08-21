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AFAD ekipleri rögarda mahsur kalan 3 yavru köpeği kurtardı

Adana’da annelerinden ayrı kalan yavru köpekler rögarda mahsur kaldı.

Adana'da annelerinden ayrı kalan yavru köpekler rögarda mahsur kaldı. Mahsur kalan 3 yavru köpek Adana AFAD ekiplerince kurtarıldı.


Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde 3 yavru köpeğin rögarda mahsur kaldığı bilgisini alan Adana AFAD ekipleri, mahsur kalan yavru köpekleri kurtarmak için olay yerine geldi. Bir merdivenin indirilmesiyle rögar içine doğru giren AFAD ekipleri yoğun uğraşlar sonucunda mahsur kalan 3 yavru köpeği kurtardı. Rögarda mahsur kaldıkları süre boyunca acıkan yavrular anneleriyle buluşunca annelerinin sütünü içmeye başladı.

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