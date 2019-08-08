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AFAD'dan “Gönüllülük Projesi Tanıtım ve Bilinçlendirme Eğitimi” toplantısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Adana’da "“Gönüllülük Projesi Tanıtım ve Bilinçlendirme Eğitimi" toplantısı tamamlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Adana'da "“Gönüllülük Projesi Tanıtım ve Bilinçlendirme Eğitimi" toplantısı tamamlandı.


Adana Valiliği toplantı salonunda Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın başkanlığında toplanan AFAD Adana yönetimi ilk gün toplantısında kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerine “Gönüllülük Projesi Tanıtım ve Bilinçlendirme Eğitimi” verdi. İkinci gün ise toplantıda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) konusunda görüşüldü.


Toplantı sonunda Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın katılanlara teşekkür etti.

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