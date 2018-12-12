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AFAD'ın kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı

Adana Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bir doğal afet sırasında tahliye ve kurtarmanın nasıl olacağının yapıldığı tatbikat gerçeği aratmadı.


AFAD Adana İl Müdürlüğü ekipleri olası bir doğal afet sırasında yapılması gerekenleri göstermek ve bu gibi durumlara her zaman hazır olunduğunu göstermek için tatbikat yaptı. Senaryo gereği doğal afet sonucu köprü ayaklarında mahsur kalan bir kişinin kurtarılması operasyonu yapıldı. AFAD görevlileri halat ile köprünün ayağına kadar inerek burada yaralı halde kurtarılmayı bekleyen vatandaşı sağ salim çıkardı. Kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

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