Ağız içinde, dilde, dudaklarda geçmeyen yaralar varsa dikkat

Dr. Alper Nabi Erkan, ağız içinde, dilde, dudaklarda geçmeyen yaralar, renk değişikliği, şişlik, ağrı, kötü koku gibi şikayetler varsa ve 2-3 haftadan uzun sürüyorsa mutlaka hekime başvurulması gerektiğini belirtti.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) Bölümü Uzmanı Dr. Alper Nabi Erkan, ağız içi kanserinin cinsiyet yönünden erkelerde kadınlara göre daha sık rastlandığını, yaş olarak 55 yaş üstünde daha sık görülmekte olduğunu ve son yıllarda genç yaşlarda da sıklığının giderek arttığını söyledi.

Kanserin vücudumuzun her yerinde olduğu gibi ağız içinde de görülebildiğini aktaran Dr. Alper Nabi Erkan, "Ağız içi yapılarını dudaklar, çene kemiği, diş etleri (gingiva), dil, ağız tabanı, damak ve yanaklar oluşturur. Kanser vücudumuzun her yerinde görebildiği gibi ağız içinde de görülebilmektedir. Baş boyun bölgesinde en sık görülen ağız içi kanserleri dudak ve dil kanserleridir. Ağız içi kanserleri dünyada en sık görülen kanserler içinde 11. kanserdir. Ağız içi kanserlerinin yıllık görülme sıklığı 100 binde 4'tür. Bu kanserlerin en sık görüldüğü ülkeler Hindistan, ABD, Çin, Pakistan ve Bangladeş'tir. Ağız içi bölgesi kanserlerinin yüzde 90'ını epidermoid (skuamöz hücreli) kanserler oluşturur. Bu bölge kanserlerine cinsiyet yönünden erkelerde kadınlara göre daha sık rastlanılmaktadır. Yaş olarak 55 yaş üstünde daha sık görülmekle beraber son yıllarda genç yaşlarda da sıklığı giderek artmaktadır" dedi.

Ağız içinde ve dilde geçmeyen yaralara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Erkan, şöyle devam etti:

"Ağız içinde dilde, dudaklarda geçmeyen yaralar, yine ağız içinde renk değişikliği, şişlik, ağrı, kötü koku, diş kayıpları, dil ve çene hareketlerinde kısıtlılık, çiğneme ve yutmada güçlük, kilo kaybı gibi şikayetler ağız içi kanserleri yönünden uyarıcı bulgulardır. Hastalarda bu tip şikayetler 2-3 haftadan uzun sürüyorsa mutlaka bir KBB hekimine muayene olunmalıdır. KBB hekimi tarafından yapılan muayenede şüpheli bir oluşum saptanırsa tanı amacı ile lezyondan ufak bir parça alınarak biyopsi dediğimiz işlem yapılır. Biyopsi sonucu kanser saptanırsa radyolojik tetkikler ile hastalığın boyutu ve yaygınlığı hakkında fikir sahibi olunur. Bazen hastalar sadece boyun şişliği ile de bizlere başvurabilir. O zaman boyundaki şişlikten ince iğne ile girilerek biyopsi de yapılabilir."

Ağız içi kanserli hastaların genellikle ileri evrelerde doktora başvurduklarını söyleyen Dr. Alper Nabi Erkan, "Erken evrede başvuran hastalarda tedaviye tam yanıt alma oranı yüksektir. Tedavide esas amaç kanserli yapıyı ortadan kaldırmak, ağız içi yapıların fonksiyonunu korumak, kozmetik görünümü mümkün olduğunca bozmamak ve yeniden sağlamaktır. Cerrahi tedavi ağız içi kanserlerinin esas tedavisidir. Bunun yanında radyoterapi, kemoterapi, immunoterapi de hastalığın evresine, hastanın durumuna göre tedavi seçeneği olabilmektedir ya da cerrahi tedaviye eklenebilmektedir" ifadelerini kullandı.