"AGM Uluslararası Kısa Film Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu

Bu sene ilk defa düzenlenen ‘AGM Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ödüller online olarak gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Yönetmenliğini Nofar Alfasi'nin yaptığı ‘Split Ends' isimli kısa film, ‘En İyi Animasyon Filmi Ödülü'ne layık görülürken, yönetmenliğini Elena Koptseva'nın yaptığı ‘Delivery Service' isimli kısa film ‘En İyi Kurmaca Film Ödülü'nün sahibi oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Adana Girişimcilik Merkezi'nin (AGM) bu sene ilk defa düzenlediği Adana Girişimcilik Merkezi Uluslararası Kısa Film Yarışması'na, Kurmaca ve Animasyon kategorilerinde toplamda 27 farklı ülkeden 114 başvuru gerçekleştirildi.

Platform sponsorluğunu UNDP'nin yaptığı online ödül törenine, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'in yanı sıra Adana Girişimcilik Merkezi Koordinatörü ve AGM Uluslararası Kısa Film Yarışması Başkanı Prof. Dr. Selçuk Çolak, Çukurova Teknokent Genel Müdürü Osman Kara, AGM Uluslararası Kısa Film Yarışması Jüri Üyeleri ve finale seçilen filmlerin yönetmenleri ile film ekipleri katılım sağladı.

Kurmaca ve Animasyon kategorilerinde toplamda 27 farklı ülkeden 114 başvurunun gerçekleştirildiği, AGM Ön Jürisi tarafından tamamlanan ön eleme süreci sonrasında animasyon kategorisinde 10 filmin, kurmaca kategorisinde ise 14 filmin finalist olarak belirlendiği yarışmada ödüller açıklanırken yönetmenler büyük heyecan yaşadı.

AGM Uluslararası Kısa Film Yarışması Animasyon kategorisinde Jüri Başkanı Yapımcı Varol Yaşaroğlu, ASIFA Hellas Festival Başkanı Vassilis C. Karamitsanis ve Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan'ın yer aldığı jürinin değerlendirmesi sonucunda yönetmenliğini Nofar Alfasi'nin yaptığı ‘Split Ends' isimli iki kız kardeşin bağının anlatıldığı kısa film, ‘En İyi Animasyon Filmi Ödülü'ne layık görüldü. Aynı kategoride Gökalp Gönen'in yönetmenliğini üstlendiği ve post-apokaliptik bir evrenin üstün bir biçimsel estetikle anlatıldığı ‘Avarya' isimli kısa film ise ‘Mansiyon Ödülü'nü kazandı.

Jüri Başkanlığını Yönetmen ve Yapımcı Abdullah Oğuz'un yaptığı, Film Endüstri Danışmanı Hayet Benkara, oyuncu Vildan Atasever, oyuncu Ahu Türkpençe ve Yapımcı Gökhan Mutlay'ın bulunduğu kurmaca kategorisi jürisinin değerlendirmesi sonucunda, yarışmaya Rusya'dan katılan ve yönetmenliğini Elena Koptseva'nın yaptığı ‘Delivery Service' isimli kısa film ‘En İyi Kurmaca Film Ödülü'nün sahibi oldu. Kurmaca kategorisinde Meksikalı yönetmen Fabian Leon Lopez yönetmenliğindeki ‘Brıdge Of The Mischievous Children' isimli kısa film ikincilik ödülünün sahibi olurken, Hint Yönetmen Kunal Narula yönetmenliğindeki ‘Flying Wagon' isimli kısa film üçüncülük ödülünü kazandı. Rus edebiyatından izler taşıyan Vladimir Feklenko yönetmenliğindeki ‘The Last Illusion' isimli kısa film ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Adana Girişimcilik Merkezi Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.