İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Agronil Tarım "Tarazona" ile Antalya Fuarı'nda

Uluslararası söz sahibi, İspanya’nın sektöründe dünyaca üne sahip 2.

Uluslararası söz sahibi, İspanya'nın sektöründe dünyaca üne sahip 2. en büyük gübre markası Antonio Taranoza firmasının Türkiye Distribütörlüğü ile Türk çiftçisine hizmet eden Agronil Tarım, 27-30 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Growtech Uluslararası Tarım Fuarı'na hazırlanıyor.


Argonil Tarım Kurucusu Ziraat Mühendisi Taner Kaplan, tarım sektörünün uluslararası buluşması Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda, “Tarazona” markasının gübre sektöründe gelişen teknolojiyi takip ederek ürettiği Organomineral Sıvı Gübreler, Sıvı Damlama Gübreleri, Sıvı ve Toz Yaprak Gübreleri, Mikro Elementler ile Organik Sıvı Toprak Düzenleyicileri tanıtacaklarını bildirdi.


En iyi gübreler ile en uygun dekar maliyetini oluşturmada çiftçinin çözüm ortağı olduklarını vurgulayan Kurucu Taner Kaplan, Antalya Expo Center'da 50 bin m2 alanda, ‘Tarım ve Teknolojinin Global Buluşması' ana temasıyla düzenlenen fuara hazır olduklarını belirterek, şöyle devam etti:


“Türkiye disbiritörlüğünü üstlendiğimiz Tarazona firmasını rakiplerinden ayıran en büyük özellik kaliteli ham madde ile çevreye ve doğaya saygılı üretimdir. Son teknolojiyi yansıtan İspanya'daki devasa tesislerde üretilen sektörün en iddialı gübre çeşitlerini orijinal ambalajlarıyla Türk çiftçisinin hizmetine sunuyoruz."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.