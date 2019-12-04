Adana'nın Karataş ilçesinin doğu sahilinde bulunan Ağyatan'da kumul taşınması durdu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığının toprak muhafaza faaliyetleri kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilerek uygulamasına 2014 yılında Adana Orman Bölge Müdürlüğü tarafından başlanan “Ağyatan Kumul Tespit Projesi” sahasında sonuçlar alınmaya başlandı.

Karataş ilçesinin doğu sahilinde bulunan proje sahasında yerleşim ve tarım alanlarını tehdit eden kumul yeşile döndü. Sahanın son durumunu yerinde inceleyen Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, “Kumul ağaçlandırmaları konusunda Orman Genel Müdürlüğünün gurur kaynaklarından biri olan Akyatan'dan sonra Ağyatan'da da aynı başarının sağlanması başta orman teşkilatı olmak üzere tüm yöre halkını sevindirdi.

Proje sahasını koruma ve izleme noktasında sergilenen görseller üzerinden değerlendiren ve izleyen Bölge Müdürü Yılmaz, bugüne kadar sahada yapılan teknik çalışmalar hakkında görevlilerden detaylı bilgi aldı.