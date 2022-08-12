Ahır olarak kullanılan köy okulu yaşam merkezi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, bir zamanlar okul olarak yapılan ancak daha sonra süresiz 8 yıllık eğitime geçildikten sonra atıl duruma düşen okulların yeniden hayat bulması için “Köy Yaşam Merkezi” projesi başlattı. Bu proje çerçevesinde bakanlık 81 ile bağlı bütün köylerde tarama yaparak bu okulları, ihtiyaçları doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürmeye başladı.

Bu kapsamda Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü de kolları sıvayarak atıl durumda olan okulları tek tek tespit etti. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilk olarak Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi eski ilkokulundan başladı. Yıllar önce okul olan ancak boşaltıldıktan sonra köy halkı tarafından ahır olarak kullanılan okulu bir hayırseverin de desteğiyle kısa sürede yaşam merkezi haline getirdi. Daha önce bahçesinde koyunların otladığı okul şimdi anaokulu çocuklarının ve yöre halkının eğitim aldığı bir yuva haline geldi. Üstelik okul kendi elektriğini de kendi üretiyor. Yemekhane olarak kullanılan binanın çatısına yerleştirilen güneş enerjisi panelleri sayesinde bütün sınıfların elektriği üretiliyor. Bahçeye iki derslik daha yapılıyor. Bir süre önce atıl olan okulda şimdi çocuk sesleri eksik olmazken, okulun bahçesinde oluşturulan oyun alanlarında da çocuklar gönüllerince eğleniyor.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, “Yapılan tadilat sonunda artık burada çocuklar eğitim görmeye başladı. Burada amaç atıl durumda olan okulların yeniden hayat bulması, çocuklara ve ailelere kazandırılmasıdır. Bu okulda da bunun başarıldığını görüyoruz. Bu eğitim yuvasından bir bütün olarak herkes faydalanacak” dedi.

Okul ziyaretine Yüreğir İlçe Kaymakamı Mehmet Özel ve çok sayıda bürokrat katıldı.