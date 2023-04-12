AHKİB'in Ocak-Mart dönemi ihracatı 76.3 milyon dolar oldu

AHKİB'in en fazla ihracat yaptığı ülkeler listesinde Hollanda, İspanya ve Almanya yer alırken, dış satım hacminde en yüksek performans Suudi Arabistan pazarında elde edildi.

Deprem felaketlerinin iplik ve kumaş üreten çok önemli tesislerde tahribata neden olmasından dolayı hammadde tedarikinde ortaya çıkan sorunlardan ve maliyet artışlarından etkilenen Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,4 azalışla 5,2 milyar dolarlık ihracat değerine ulaştı. Afetin yaşattığı sıkıntılar AHKİB'in yılın ilk çeyreğindeki ihracatına da yüzde 11 oranında negatif yansıdı. Çok yönlü zorluklar karşısında Avrupa Birliği'nde yaşanan kayıpları pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik hamlelerle azaltmanın gayretini gösteren AHKİB üyesi firmalar, Suudi Arabistan, Etiyopya, İsveç, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde anlamlı artışlara imza attı.

“Döviz kuru üzerindeki baskılar ve yüksek maliyetler rekabetçiliğimizi zayıflatıyor”

AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, katma değerli üretimi, istihdama katkısı, ihracatı ve net döviz getirisi ile ülke ekonomisi için kritik öneme sahip hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yüksek maliyetler ve rekabetçi olmayan döviz kuru nedeniyle rekabet gücünün zayıfladığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinden dolayı sektörde üç haftaya varan sipariş gecikmelerinin yaşandığını, kapasite kullanımındaki düşüşlere, hammaddelerdeki maliyet artışları ve rekabetçi olmayan döviz kurlarının da eklenmesiyle küresel pazarlarda fiyat tutturmakta çok zorlandıklarını kaydeden Başkan Gürkan Tekin, Avrupa Birliği pazarında Türkiye'nin yerini Çin, Bangladeş ve Hindistan'ın doldurmaya başladığını belirtti.

Artan işçilik ücretleri ve yüksek üretim maliyetleri nedeniyle ihraç pazarlarında fiyat artırmak durumunda kaldıklarını, Avrupa Birliği pazarında rakip ülkelere göre Türkiye'den yapılan alımların yüzde 30 oranında daha pahalı hale geldiğini ifade eden Başkan Gürkan Tekin, sektörün uluslararası arenada elde ettiği kazanımları korumak ve yeni pazarlara ulaşmak adına etkin devlet desteklerinin artırılması çağrısında bulundu. Tekin, “Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü olarak uluslararası pazarlarda ciddi bir daralma yaşıyoruz. Nisan ve mayıs sonu itibarıyla daralmanın daha da artmasından endişe ediyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinden aldığımız siparişler hızla Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerine kayıyor. Bunun en önemli nedeni döviz kurunun ihracat ailesi için rekabet edebilir seviyede olmamasıdır. İçeride maliyetlerimiz hızla artarken düşük kurdan dolayı maalesef dünya pazarlarında fiyat tutturamıyoruz. İşletmelerimiz zararına da olsa müşterilerini tutmaya çalışıyor ama bu durum sürdürülebilir değildir. Belirsizliklerin arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Müşterilerimiz alternatif tedarikçilere yönelik arayış içindeyken işletmelerimiz de Türkiye'ye göre maliyet avantajı sağlayan farklı ülkelerde yatırım planlarına yöneldi. Uzun yıllarda bin bir emekle kazandığımız ihracat pazarlarındaki kazanımlarımızı koruyabilmek için etkin destek ve teşvik mekanizmalarının hızla devreye alınmasını istiyoruz” diye konuştu.

Suudi Arabistan'a ihracat yüzde 56 binden fazla arttı

AHKİB'in yılın ilk çeyreğindeki ihracat performansını ülkelere ve ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, şunları söyledi:

“2023 yılı Ocak-Mart ayları arasında Birliğimizin en fazla ihracat yaptığı ülkeler listesinde Hollanda, İspanya ve Almanya ilk üç sırayı oluşturdu. Yüzde 21 pay ve 15,6 milyon dolar değer ile Hollanda birinci, yüzde 20 pay ve 15,4 milyon dolar değer ile İspanya ikinci, yüzde 11 pay ve 8,7 milyon dolar değer ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde AHKİB'in ihracat hacminde en yüksek artışları yakaladığı ülkeleri incelediğimizde Suudi Arabistan, yüzde 56 bin 422 artış ve 2,26 milyon dolar değer ile zirvede yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 23 bin 97 artış ve 1,13 milyon dolar değer ile Etiyopya takip etti. Söz konusu dönemdeki ihracatımızı ürün gruplarına göre ele aldığımızda bayan dış giyim ve bay dış giyim bölge ihracatının yüzde 71'ini oluşturduğunu görüyoruz. Üçüncü sıradaki ürün grubu olan suni-sentetik makine halılarında ise 7,2 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştık.”