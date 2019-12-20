Ahmet Taşyürek: “Adana Demirspor'u tebrik ediyorum”

Biz artık Erzurumspor maçına bakacağız” dedi.

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, “Adana Demirspor maçının zor olacağını biliyorduk ama ilk yarı o kadar kötü ve dağınık bir pozisyon hiç beklemediğimiz bir şeydi. Bizim de defansta ve takım savunmasında sorunlarımız var ama bugün zirve yaptık. 1 maçımız daha var. Devre arası tüm bu sorunları giderirsek en az 10 puan daha üzerine koyabileceğimizi söyleyebilirim. Adana Demirspor dün bizi çok iyi ağırladı ancak 3-2'den sonra ne oldu bilmiyorum. Tribünden yabancı madde atılıp kulübeye saldırdılar. İlişkilerimiz her zaman iyidir. Adana Demirspor kazandı tebrik ediyorum. Biz artık Erzurumspor maçına bakacağız” diye konuştu.