İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahmet Taşyürek: “Bizim için değerli bir maç oldu”

Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, 1-1 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı sonrası, “Bizim için değerli bir maç oldu.

İlk yarı istediğimiz organizasyonu yapamadık. Bu takım önümüzdeki haftalarda çok daha iyi olacak” dedi.


Boluspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, “Geçen hafta yenilerek başladık. Hemen hemen yepyeni bir takım oluşturduk. Geçen hafta beklemediğimiz bir yenilgi olmuştu ama bu hafta oyuncularımız daha birbirini tam anlamıyla tanımıyor. Bizim için değerli bir maç oldu. İlk yarı istediğimiz organizasyonu yapamadık. Bu takım önümüzdeki haftalarda çok daha iyi olacak. Oyuncularıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.