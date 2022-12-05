Ahşap bina yandı, bazı iş yerleri de hasar gördü

Adana'nın Kozan ilçesinde ahşap bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, bazı iş yerlerinde de maddi hasar oluştu.

Yangın, ilçeye bağlı Irmak Caddesi bankalar civarında bulunan metruk bir binanın ikinci katında çıktı. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ahşap binada yangın çıktı. Yangın tüm binayı sardı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri bölgeye gelerek müdahalede bulundu. Geceyi aydınlatan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu sabaha karşı kontrol altına alınabildi.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında metruk bina kullanılamaz hale gelirken, cadde üzerinde bulunan bazı iş yerlerinde de maddi hasar oluştu. Günün aydınlanması ile birlikte binadan hala duman yükselirken, polis ekipleri binanın yıkılması tehlikesine karşı yolu trafiğe kapattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.