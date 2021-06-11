Ahşap oymacılığını yaşatmaya çalışıyor

Günümüzde yok olmaya yüz tutmuş sanatlar dalında olan ahşap oymacılığını tarihsel dokularla kapı, pencere kanatlarında ve bir çok cami, minber, mihrap, ahşap objelerde yaşatmaya devam eden Serdar Tektaş, “Anadolu Selçuklu ve Osmanlı döneminden çok sayıda ahşap malzeme üzerine işlediğimiz desen, motifleri günümüzde kişiye özel dekoratif obje, pano, duvar aksesuarları gibi işlevsel süslemelerde görülen Anadolu Selçuklu dönemine kadar uzanan gelişim çizgisi üzerinde duruyoruz” dedi.

Tektaş, “Ahşap Eller” isimli atölye olarak faaliyet gösteren ve pandemi sürecindeki zorluklarla yüz yüze kalınan süreçte ahşap sanatı ile üstesinden geldiğini ve yetiştirdiği öğrenci ve kursiyerlerle uzaktan eğitimlerle istişare ettiğini söyledi. Bir çok insanın sipariş alıp evlerine kazanç sağladığını görmenin bu sanatın ilerideki olumlu tarafını gödüğünü ifade eden Tektaş, her kesimin bu sanata gün geçtikçe daha da ilgi gösterdiğini görmekten mutlu olduklarını sözlerine ekledi.