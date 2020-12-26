Aile boyu DEAŞ'lı

Adana'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılardan birinin iki amcasının örgüt üyeliği suçundan cezaevinde olduğu, bir amcasının ise Suriye'de DEAŞ adına savaştığı ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında 5 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı çıkartılan zanlıları yakalamak için 24 Aralık günü şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat polisleri, koçbaşıyla zanlı evlerinin kapısını kırarak içeri girdi. Ardından kelepçe takarak şüphelileri etkisiz hale getirdi. Operasyonda yakalanan Cumali G. (18), O.D. (31) ve E.G. (33) isimli şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

“İki amcası cezaevinde, bir amcası Suriye'de”

Gözaltına alınan şüphelilerden Cumali G.'nin, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu olan ve cezaevinde bulunan Mahmut Özden'in kurmuş olduğu “Yamaçlı” gurubuna mensup olduğu, diğer iki zanlının ise “Meydan” gurubu mensubu olduğu öne sürüldü. Zanlılardan Cumali G.'nin amcaları İsmail ve İbrahim G.'nin DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan cezaevinde oldukları, Mehmet G. isimli amcasının ise DEAŞ terör örgütü adına Suriye'de savaştığı ortaya çıktı. Zanlı Cumali G.'den ele geçen dijitallerde de terör örgütü liderinin konuşmalarının olduğu ve terör örgütü fotoğrafları bulunduğu ortaya çıktı.

3 zanlı hakkında da DEAŞ terör örgütünün toplantılarına katıldıkları yönünde bilgi olduğu, ancak zanlılar O.D. ve E.G.'nin toplantı ve sohbetlere katıldıktan sonra örgütün tehlikeli olduğunu düşünerek bir daha gitmedikleri öne sürüldü.

Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Cumali G. tutuklanırken O.D. adli kontrol şartıyla, E.G. ise savcılıktan serbest kaldı.