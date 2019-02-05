Aileye ikinci DNA şoku

Adana'da bir kişinin yaptırdığı DNA testinde, 54 yıl sonra ustası bildiği şahsın babası, patronu bildiği şahsın ise ağabeyi olduğu ortaya çıkmıştı. Bu şahsın ağabeyi de yaptırdığı DNA testinde aynı kişinin babası olduğunu öğrendi.

Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde 57 yıl önce evli ve 3 çocuğu olan Ayşe Çelik, S.N. adlı kişinin evine kocasıyla birlikte kiracı olarak geldi. İddiaya göre, Çelik bu arada gönlünü evli ve 6 çocuğu olan ev sahibi S.N.'ye kaptırdı. Çift yasak aşk yaşamaya başladı. Bu arada, Çelik'in art arda iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Çocuklar olduktan sonra Ayşe Çelik'in kocası Ömer Ünal çıkan dedikodular nedeniyle eşini ve çocuklarını terk etti. Ayşe Çelik 5 çocuğuyla tek başına kaldı. Bu arada, çocuklara ev sahibi S.N. sahip çıktı. İnşaat malzemeleri satan S.N. Çelik'in çocukları Faruk Ünal (54) ve diğerlerini iş yerinde çalıştırdı. S.N. bir süre sonra da Faruk Ünal'ı, oğlu R.N.'nin fabrikasında 1987 yılında işe girdirdi. S.N. 2005 yılında hayatını kaybederek Ali Hocalı Mezarlığında toprağa verildi. Faruk Ünal da hayatı boyunca hep yanlarında olan S.N.'nin hayatını kaybetmesine çok üzüldü. Ünal'ın annesi de 2011 yılında hayatını kaybetti. Annesinin vefatından sonra Ünal'a çevredeki yaşlı vatandaşlar "Annen ve S.N. aşk yaşadı siz de ondan sonra dünyaya geldiniz bu adamın çocuğu olabilirsiniz bunu bir araştırın" dedi.

Duyduklarını ilk başlarda pek önemsemeyen Faruk Ünal, daha sonra patronu olduğu kişiye "S.N. bizim de babamız olabilir annem ve babanız aşk yaşamış" dedi. Bu duruma patronu R.N. inanmadı, böyle bir şey olmayacağını söyledi. Faruk Ünal 2013 yılında çalıştığı yerden emekli oldu. Kimlikte ismi yazan babasını hiç görmeyen Ünal, baba hasretiyle yanarken mahalledeki komşuları, "Sizin babanız S.N. olabilir" demeye devam etti.

Faruk Ünal, bu konuda gerçeği öğrenmek için S.N.'nin ailesini ve eski patronunu sıkıştırmaya devam edince N. ailesinin en küçük oğlu F.N. DNA testi yaptırmaya karar verdi. Ünal ve F.N.'den alınan kan örnekleri özel bir hastaneye verildi. Hastane de örnekleri test için İngiltere'ye gönderdi. Bir süre sonra gelen rapor, Ünal ve F.N.'nin yüzde 99.86 kardeş olduğunu gösteriyordu. DNA sonucunda Ünal 54 yıl sonra ustasının babası olduğunu, patronunun ise ağabeyi olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine Faruk Ünal'ın ağabeyi 58 yaşındaki Nazmi Ünal da şüphelenip N. ailesi ile DNA testi yaptırmak istedi. Ancak daha önce DNA testi için kan örneği veren F.N. bu kez örnek vermek istemedi. Bunun üzerine Faruk Ünal ile Nazmi Ünal DNA testi yaptırdı. Bu testin sonucunda ise Faruk Ünal ile Nazmi Ünal anne babaları bir yüzde 100 kardeş çıktı. Bunun anlamı da Nazmi Ünal'ın babasının da S.N. olduğuydu.

58 yıl sonra gerçek babasını öğrendi

Nazmi Ünal, “Ben 58 yaşındayım ve gerçek babamın kim olduğunu tam 58 yıl sonra öğrendim. Ancak 5-6 yıldan bu yana S.N.'nin bizim gerçek babamız olup olmadığı yönünde ciddi şüphelerimiz vardı. S.N.'nin babam olduğunu öğrendiğimde hem sevindim hem de üzüldüm. İki farklı duyguyu aynı anda yaşadım. Kaybolup giden yıllar, yüreğime adeta hançer gibi saplandı" dedi.

Ünal, şöyle devam etti:

“Bir insanın babasının, atasının kim olduğunu öğrenmesi hakkıdır. Kimse çıkıp da bizi eleştirmesin. Biz, yıllardır babamızı arıyorduk ve onu geçte olsa bulduk. Soy bağımızın düzeltilmesini istiyoruz biz. Bizim babamız kim, dedemiz ve ninemiz kim? Tüm bunları ve hatta daha fazlasını öğrenmek istiyoruz. Tüm bunları öğrenmek, bir insan olarak benim en doğal hakkım. Babamızın da S.N. olduğundan yüzde 99.9 eminim.”

Faruk Ünal da, “Bir ömür gitti ailenin en küçüğüyüm ve yaşım 55, babamı yeni buluyorum var mı böyle bir şey” diye isyan etti. Ünal, “İçimizdeki baba sevgisini, yıllar sonra bir DNA testi ile öğrendik. Zamanında bir anne ve babanın yapmış olduğu hata mı desem, birbirlerini sevmişler mi ama bize yıllarca baba hasreti çektirdi. Artık gerçeklerin ortaya çıkmasını ve soy bağımızın düzeltilmesini istiyoruz” ifadesini kullandı. Ünal daha sonra kardeşiyle birlikte 58 yıl sonra babası olduğunu öğrendiği S.N.'nin mezarına gitti. Kardeşler, S.N.'nin mezarını sulayıp mezar taşını severek hasret giderdi.

Avukat İsa Ayanoğlu ise iki kardeşin de DNA testleri sonucunda gerçek babasının S.N. olduğunu ancak bunu N. ailesinin kabul etmediğini bu nedenle soy bağının değiştirilmesi için aile mahkemesine başvurduklarını belirterek, "Aile yapılan DNA testlerini ısrarla inkar edip babadan örnek alınıp DNA testi yapılmasını istiyor. Ancak her şey çok açık ve net ortada. Yapılan DNA testlerinde bu iki kardeş kendi kardeşlerinin kardeşi çıktı. Ancak bu karar değişmeyecek" dedi.