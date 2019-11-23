AK Parti Adana'da Mehmet Ay dönemi

AK Parti Adana İl Teşkilatı'nda görev değişikliği gerçekleştirildi. Devir teslim töreninde AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, koltuğunu yeni AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay'a devretti.

Ak Parti Adana İl Başkanlığı görev değişimine gitti. İki yıldır başkanlık görevini sürdüren Şerif Güler, görevi Mehmet Ay'a bıraktı. İl binasında gerçekleşen devir teslim törenine partililer yoğun ilgi gösterdi. Başkanlığı devreden Şerif Güler, “Adana için Mehmet Ay çok güzel bir başkan olacaktır. Kendisine güveniyoruz” dedi.

Partililere hitap eden Mehmet Ay ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Adana'ya en iyi şekilde hizmet edeceğinin sözünü verdiğini belirterek, “sizlere layık olacağım. Adana'da çalınmadık kapı girilmedik ev bırakmayıp Adana'yı hak ettiği konuma getireceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şerif Güler, koltuğunu yeni AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay'a devretti. Partililer Ay'ın gelmesi nedeniyle parti binası önünde 2 koyun kesti.