AK Parti Gençlik Kolları ve vatandaşlardan polise çiçekli destek

AK Parti Kozan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Bekir Erkek ve yönetim kurulu üyeleri, huzur ve güven uygulamasında görev yapan polislere çiçek vererek Boğaziçi Üniversitesi'nde polislere yapılan saldırıyı kınadı.

AK Parti Kozan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Bekir Erkek ve yönetim kurulu üyesi gençler, huzur ve güven uygulaması için ilçede birçok noktada görev yapan polisleri ziyaret ederek çiçek verdi. AK Parti Kozan Gençlik Kolları Başkanı Enes Bekir Erkek, Boğaziçi Üniversitesi'nde polise karşı yapılan saldırıları kınamak üzere uygulama noktalarında görev yapan polislere çiçek verdiklerini kaydederek, “İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan talihsiz olaydan emniyet güçlerimize yapılan saygısızlığa karşı biz çiçek vermek istedik. Polislerimizin her zaman yanında olacağız. Polis teşkilatımız bizim en önemli huzur ve güvenin temsildir. Allah hepsinden razı olsun. Görevlerinde başarılar diliyoruz ve bu saldırıları kınıyoruz. Biz gül vermeyi tercih ettik” dedi.

AK Parti Gençlik Kolları üyeleri polis memurlarını görev yerlerinde gül ve çiçeklerle karşılarken Dudu Teyze isimli bir vatandaş da Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak'a dualar etti, Kozan'ın simgesi portakal ikramında bulundu. Dudu Teyze, Emniyet Müdürüne dualar ederek pandemi olmasa sana sarılırdım” diyerek sevgisini gösterdi.