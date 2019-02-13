AK Parti İl Başkanı Güler: "Adana'da 16 belediyeyi de kazanacağız"

Sabah erken saatlerde AK Parti İl Başkanlığı'nda başladığı mesaisinin ardından Çukurova İlçe Binası'na geçen Başkan Güler, burada ilçe ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları başkan ve yönetimleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Başkan Güler, ilçe binasındaki toplantının ardından beraberindeki Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Turgut Özal Bulvarı ile Şehitler Bulvarı kavşağından başlayarak esnafı ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Başkan Güler, Cumhur İttifakının belediye başkan adayları için oy istedi.

Başkan Güler ve beraberindekiler, Şehitler Bulvarı üzerinde esnafı ziyaret ederken yolun karşısında da Cumhur İttifakı Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş ile beraberindekiler esnafı ziyaret etti. Aynı hizaya gelinince Başkan Güler yanındakiler ile birlikte, yolun karşısındaki Başkan Adayı Baş yanına geçerek kısa bir selamlaşmanın ardından karşılıklı başarı dileklerinde bulunularak çalışmalara devam edildi.

Seçim Koordinasyon Merkezi programları kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde Çukurova esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Güler, "Esnafımızı ziyaret ederek bol kazançlar diledik. Hemşehrilerimizin sıkıntı ve taleplerini dinledik. Her zaman vatandaşımızın yanındayız. Onların sorunlarını çözmek için hep birlikte el ele vererek çalışıyoruz. Allah'ın izniyle Çukurova ve Adana Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte 16 belediyeyi de kazanacağız" dedi.