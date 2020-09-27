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AK Parti Karaisalı Kadın Kolları Başkanlığına Özge Özcan seçildi

AK Parti Karaisalı Kadın Kolları Başkanlığına atanan Özge Özcan, 6.

Olağan Kongrede Kadın Kolları Başkanlığına seçimle geldi.


Karaisalı Belediyesi Düğün salonunda yapılan kongrede konuşan AK Parti Karaisalı İlçe Başkanı Osman Kurdak, “Yeni Başkanımız Özge Özcan'a ve yönetimine başarılar dilerim. Hizmet bayrağını devreden Saniye Usta Başkanıma teşekkür ederim” dedi.


AK Parti Karaisalı Kadın Kolları eski Başkanı Saniye Usta ise şunları kaydetti:


“2014'te Dürdane Çopuroğlu Başkanımdan almış olduğumuz bayrağımızı bugüne denk başarımıza başarı katarak yolumuza devam ettik. Ve bu kutlu yolda bizimle birlikte görev yapan tüm kadın kolları yönetimimize ve mahalle başkanlarımıza üyelerimize ve tabi ki değerli seçmenlerimizden Allah razı olsun hep birlikte bu başarıya imza attık. Bugün bayrağımızı yol arkadaşım Özge Özcan'a teslim ettik. Rabbim yolunu açık etsin. İnanıyorum ki başarımıza başarı katarak yola devam edecektir”

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