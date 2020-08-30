AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili güven tazeledi

Olağan Kongresi, Horzum Yaylası'nda milletvekillerinin katılımı ile açık havada gerçekleştirildi. Tek liste ile girilen seçimde Yusuf Bilgili güven tazeledi.

Olağan kongreye Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı ve yönetimi, AK Parti'li belediye başkanları, partililer, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tek liste yapılan seçimde güven tazeleyen AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, yaptığı konuşmada, 2018 yılının Aralık ayından bu yana AK Parti Kozan İlçe Başkanı olarak görev yaptığını, 2019 yerel seçimlerini 13 bin oy farkla kazandıklarını ancak yasal sorunlar nedeniyle belediyeyi ikinci partiye bıraktıklarını belirtti. Cumhur İttifakının Kozan'da çalıştığını ve Kozan'ın menfaati için ne varsa yapmaya hazır olduğunu ifade eden Bilgili, yeni yönetimin hayırlı olmasını temenni etti. Bilgili, 2023 yılında güçlenerek Kozan'ı AK Parti'nin kalesi yapacaklarını sözlerine ekledi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay'da Kozan Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan yangın ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 5-6 defa telefon görüşmesi yaptıklarını, "vatandaşların yaralarının sarılması için ne yapılması gerekiyorsa yapın" talimatı ile bölgede bakanların, milletvekillerinin gece gündüz çalıştığını ve halkın yanında olduğunu anlattı.

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı'da yeni yönetimin hayırlı olmasını dileyerek, AK Parti döneminde Kozan'a çok sayıda hizmetin geldiğini söyledi. İŞKUR, SGK, Milli Emlak, Sosyal Hizmet Merkezi gibi kurumların Kozan'a getirildiğini, Adana'da yapılan birçok sınavın artık Kozan'da yapıldığını ve bunların hepsinin AK Parti sayesinde olduğunu söyledi.

AK Parti 7. Olağan Kongresi Yusuf Bilgili başkanlığında yeni yönetim ise şu şekilde:

"Abdullah İmen, Abdurrahman Ölmez, Ali Ercan Tetik, Ayça Karaoğlan, Faruk Yiğenoğlu, Fatih Metli, Hakan Özcan, Halime Ocak, Hatice Taylan, Hidayet Uçan, Hülya Şener, Hüseyin Topaloğlu, İshak Avcı, Kemal Selekoğlu, Kemal Yıldırım, Kerim Görüş, Mehmet Esad Şahin, Mete Ulu, Muzaffer Kara, Nebi Ocak, Oğuz Doğaner, Polat Kaya, Salih Kalın, Şükrü Yılmaz, Tayyar Altınsoy ve Veysel Topçu,"

İl Delegeleri ise Yusuf Bilgili, Abdullah Avcı, Adem Ocak, Adil Şahin, Ahmet Çankaya, Ahmet Eren, Ali Gül, Arif Kütük, Bülent Karaömerlioğlu, Çetin Topaloğlu, Durmuş Ali Yıldız, Ekrem Şahin, Emin Canbolat, Fatma Durmuşoğlu, Ferhat Boyraz, Gökhan Avcı, Gökhan Biçer, Hadi Tekdemir, Halil Aydoğan, Halil Saygılı, Hasan İnceler, Hasan Koşmaz, Hasan Tok, Hazım Dağlı, Hilmi Baysal, Muhammet Bulduklar, Mukadder Özgüner, Mustafa Akça, Mustafa Kandemir, Mustafa Özkozanoğlu, Mustafa Öztürk, Nufel Duran, Orhan Can, Öner Sedefoğlu, Saffet Sarıca, Selami Beydilli, Selçuk Cengiz, Servet Kurt, Süleyman Delibaş, Şahin Ünüvar, Taner Uzun, Uğur Diliçıkık, Veli Arpa, Veli Gelebek, Veysel Uçar, Yaşar Kara, Yılmaz Alıç, Zeki Ak ve Zeynel Abidin Kurt'tan oluştu.