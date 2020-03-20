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AK Parti Kozan İlçe Kongresi ertelendi

AK Parti Kozan İlçe Başkalığının 28 Mart’ta yapılması planlanan ilçe kongresi, genel merkez tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi.

AK Parti Kozan İlçe Başkalığının 28 Mart'ta yapılması planlanan ilçe kongresi, genel merkez tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi.


AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili'nin tek aday olarak katılacağı ve 28 Mart'ta geniş bir katılımla yapılması planlanan Kozan ilçe kongresi genel merkez teşkilat başkanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendiği duyuruldu.


Başkan Yusuf Bilgili yaptığı açıklamada, "Halkımızın sağlığı nedeniyle kongremizi ileri bir tarihe erteledik. Daha sağlıklı bir Türkiye için korona virüse karşı ulusal mücadeleye tam destek veriyor, halkımızın bu süre içinde zorunlu olmadıkça bakanlığımızın açıklamalarını takip ederek “Evde kal , sağlıklı kal” sloganı ile bu sürece destek vermesini bekliyoruz” dedi.

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