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AK Parti Kozan İlçe Teşkilatından aday adaylarına birlik ve beraberlik yemeği

Adana’nın Kozan ilçesinde AK Parti teşkilatı tarafından partinin belediye başkan aday adaylarına yönelik birlik ve beraberlik yemeği verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde AK Parti teşkilatı tarafından partinin belediye başkan aday adaylarına yönelik birlik ve beraberlik yemeği verildi.


AK Parti Kozan İlçe Yönetim Kurulu ve partinin belediye başkan aday adaylarının katılımı ile gerçekleşen programda konuşan AK Parti Kozan İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Baysal aday adaylarına çıkmış oldukları siyasi yarışta başarılar dileyerek partilerinden kim aday gösterilirse gösterilsin birlik ve beraberlik içinde kalacaklarını ifade etti. Programda konuşan partinin Kozan belediye başkan aday adayları da, aralarından hangi dava arkadaşlarının aday gösterilmesi durumunda partilerinin ve adaylarının yanında olacaklarını ifade etti.


Program sonunda Kozan Belediye başkan aday adayları ve parti ilçe yönetim kurulu üyeleri el ele vererek toplu fotoğraf çektirdi.

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